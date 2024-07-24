30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خسائر لبنان من الحرب مليارا دولار
Lebanon 24
24-07-2024
|
22:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الشرق الاوسط":نشر «حزب الله» مقاطع مصوّرة، قال إنها لأهم قاعدة جوية عسكرية إسرائيلية في الشمال، التقطتها مسيرة «هدهد 3»، في رسالة تهديد جديدة إلى تل أبيب.
وعلى وقع هذه التهديدات المتبادلة، وجّهت السفارة الكندية في لبنان رسالة إلى الكنديين والمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم المباشرين في لبنان، متحدثة عن «وضع متقلب في لبنان وغير قابل للتنبؤ بسبب الأحداث الأخيرة والمستمرة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة»، داعية إياهم إلى «المغادرة حيث الرحلات الجوية التجارية متاحة».
Advertisement
أتى ذلك، في وقت أكد فيه عضو كتلة الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وائل أبو فاعور، بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية مع سفراء الدول الأوروبية لعرض نتائج الاعتداءات الإسرائيلية، «أن الخسائر البشرية والصحية والعمرانية والزراعية والبيئية نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية باتت هائلة»، معلناً أن «التقديرات الأولية للمؤسسات اللبنانية المعنية تشير إلى تكلفة تقريبية تبلغ ملياري دولار أميركي حتى اللحظة، عدا الأضرار والخسائر الأخرى». وقال أبو فاعور: «هذا تحدّ جديد للدولة اللبنانية ينبغي التعامل معه في علاقات لبنان العربية والدولية، فالدولة مفلسة وعاجزة عن القيام بمسؤولية أعباء كهذه، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع أن تتخلّى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها بصرف النظر عن أي اعتبارات سياسية خلافية محلية حول جدوى الحرب أو مبرراتها لدى بعض الأطراف». وأضاف: «نحتاج إلى خطة واضحة وجهد دبلوماسي وسياسي منظم للتعامل مع نتائج الاعتداءات الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن، وتبقى مصلحة لبنان العليا في تطبيق القرار 1701 لمصلحة لبنان، وليس لمصلحة أي طرف آخر بموازاة الاستمرار في الدعم السياسي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة للاحتلال».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها (صور)
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها (صور)
04:25 | 2024-07-24
24/07/2024 04:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
24/07/2024 02:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كالأميرات.. زوجة الممثل نيكولا معوض الأوكرانية تلفت الأنظار تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
بدت كالأميرات.. زوجة الممثل نيكولا معوض الأوكرانية تلفت الأنظار تعرفوا إليها (صور)
03:36 | 2024-07-24
24/07/2024 03:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في دولة عربيّة.. مياه البحر انحسرت عن الشاطىء هل يؤشّر هذا الأمر لزلازل وتسونامي؟
Lebanon 24
ذعر في دولة عربيّة.. مياه البحر انحسرت عن الشاطىء هل يؤشّر هذا الأمر لزلازل وتسونامي؟
10:52 | 2024-07-24
24/07/2024 10:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة نشرت لحظة رومانسيّة مع زوجها... قبلته وهكذا علّق متابعوها على صورتها
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة نشرت لحظة رومانسيّة مع زوجها... قبلته وهكذا علّق متابعوها على صورتها
07:00 | 2024-07-24
24/07/2024 07:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2024-07-25
أزمة فيزا مع قبرص؟
01:15 | 2024-07-25
باسيل يمهّد لجولة "طرد" جديدة..
01:00 | 2024-07-25
بعد تسريبات عن مقايضة بشأن تعيين رئيس الأركان هذا رأي هيئة التشريع والاستشارات (بالصورة)
00:49 | 2024-07-25
بقذائق مدفعية عيار 155 ملم.. العدو الإسرائيلي يستهدف هاتين البلدتين
23:27 | 2024-07-24
فجر اليوم.. هكذا أجبر "الحزب" طائرات العدو على التراجع والانسحاب من الجنوب!
23:14 | 2024-07-24
رفع الدعم عن الطحين في ايلول
فيديو
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
25/07/2024 08:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
25/07/2024 08:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
25/07/2024 08:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24