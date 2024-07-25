11 شخصًا في قبضة الجيش.. هذه التّهم موجّهة إليهم

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أنّه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات ١١ شخصًا وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطنَين (ا.د.) و(م.د.) في بلدة دير عمار – الشمال لإقدامهما على تهريب ٢٨ سوريًّا إلى الأراضي اللبنانية.
- توقيف المواطن (ا.م.) في بلدة بزال – الشمال كونه مطلوبًا لإقدامه على السرقة، وللاشتباه في إطلاقه النار ورميه رمانتين يدويتين أثناء إشكال عائلي.
- توقيف المواطن (و.ح.) في بلدة عرسال - البقاع كونه مطلوبًا لإطلاقه النار.
- توقيف ٦ سوريين في مناطق اللبوة والبالع وجبولة - البقاع لحيازتهم أسلحة حربية ودخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
- توقيف الفلسطيني (ش.ز.) عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا كونه مطلوبًا لإطلاقه النار".
ولفت البيان إلى أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.