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لبنان

11 شخصًا في قبضة الجيش.. هذه التّهم موجّهة إليهم

Lebanon 24
25-07-2024 | 14:02
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أنّه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات ١١ شخصًا وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطنَين (ا.د.) و(م.د.) في بلدة دير عمار – الشمال لإقدامهما على تهريب ٢٨ سوريًّا إلى الأراضي اللبنانية.
- توقيف المواطن (ا.م.) في بلدة بزال – الشمال كونه مطلوبًا لإقدامه على السرقة، وللاشتباه في إطلاقه النار ورميه رمانتين يدويتين أثناء إشكال عائلي.
- توقيف المواطن (و.ح.)  في بلدة عرسال - البقاع كونه مطلوبًا لإطلاقه النار.
- توقيف ٦ سوريين في مناطق اللبوة والبالع وجبولة - البقاع لحيازتهم أسلحة حربية ودخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
- توقيف الفلسطيني (ش.ز.) عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا كونه مطلوبًا لإطلاقه النار".
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ولفت البيان إلى أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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