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لبنان

هكذا يدخل "دولار لبنان" إلى سوريا.. طريقة مُفاجئة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2024 | 02:15
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عُلِم أن سوريين سعوا مؤخراً لتكثيف حملات نقل البضاعة من سوريا إلى لبنان، وذلك بهدف بيعها في الداخل وبالتالي توزيعها ضمن المناطق أيضاً.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها "لبنان24" من دمشق، فإنّ هناك تجاراً لديهم قدرة على تأمين نقل أي بضاعة تُطلب من سوريا إلى لبنان على أن يكون "الديلفري" مقابل ذلك بقيمة زهيدة لا تتجاوز الـ30 ألف ليرة سوري (2 دولار تقريباً).
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وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء التجار يسعون من هذه الخطوة إلى جلب عملة صعبة من الداخل اللبناني بطريقة إلتفافية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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