إلى المرضى في لبنان... إليكم تعرفة زيارة الطبيب الجديدة

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً بتاريخ 6/9/2023، جاء فيه: "على ضوء زيادة الحدّ الأقصى الخاضع للإشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة إلى 18 مليون ل.ل.، والتزاماً منه بتوظيف أيّة مصادر تمويليّة إضافيّة في زيادة تقديمات المضمونين، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي قراراً حمل الرقم 422 قضى بموجبه تعديل تعرفة معاينات الأطبّاء خارج المستشفى ومضاعفتها 20 مرّة لتصبح مليون ل.ل.

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ولأنّ إدارة الصندوق مدركةٌ تماماً للمتغيّرات التي تطرأ على الأوضاع المالية والإقتصادية في البلاد، وعلى ضوء مضاعفة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، وفي إطار سعيها الدائم لتحسين التقديمات الصحيّة والإجتماعية.

وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1321 المتخذ في جلسته عدد 1055 تاريخ 11/7/2024 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية (وزارة العمل)، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلاميّة بتاريخ 26/7/2024 حملت الرقم 763 قضى بموجبها رفع قيمة التعرفات الطبية للأطباء في العيادات الخاصة لتصبح كالآتي:

● طبيب أخصّائي: 2.000.000 ل.ل.

● طبيب عام : 1.300.000 ل.ل.

وبالتالي تكون قد تمّت مضاعفة معاينات الأطباء 40 ضعفاً عمّا كانت عليه قبل الأزمة.

وعليه، دعا د.كركي الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق للتجاوب مع هذه المبادرة الحسنة التي قام بها الضمان وإبداء روح التعاون والتقيّد والالتزام بهذه التعرفات كي نعمل جميعاً على تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المضمونين.

كما توجّه د. كركي الى نقابتي الأطبّاء في بيروت والشمال لمدّ يد العون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل حسن تطبيق هذه المذكّرة بغية حماية حقوق المضمونين والحدّ من المآسي التي تفتك بالشعب اللبناني ككل والمضمونين بشكل خاص آملاً ألّا تضطر إدارة الصندوق لاتّخاذ إجراءات رادعة بحقّ الأطبّاء الذين يخالفون التعرفة الجديدة المعمول بها في الصندوق.