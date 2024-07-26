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لبنان

حماية المستهلك في الشمال تابعت جولاتها على السوبرماركات والملاحم

Lebanon 24
26-07-2024 | 10:55
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قامت اليوم دوريات تابعة لمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بالشمال بالتنسيق مع شرطة بلدية البيره عكار بجولة على السوبرماركات و الملاحم  الواقعه ضمن نطاق بلدية البيره و سطرت انذارات بحق عدد من الملاحم  في البلدة، وامهلتهم شهرا  للاستحصال على بطاقات صحية حرصاً على متابعة أعمالهم والحفاظ  على صحة المواطن. 
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كما شملت الجولة محلات السمانه و تم التحقق من تواريخ صلاحية كافة السلع الموجودة و المسعرة بطرق غير مضللة للمستهلك. وتم تسطير محضر ضبط بحق سوبر ماركت لعدم وجود اسعار على السلع، مع الاشارة  الى ان المحل المذكور قد سبق وتم إنذاره  مرات عدة.
 
وفي ختام الجولة شكر رئيس بلدية البيره الحاج محمد وهبي  موظفي وزارة الاقتصاد الذين قاموا بهذه الجولة منوها ب"جهودهم المبذولة لحماية المستهلك وصحته وسلامته وضبط اسعار السلع عملا بتوجيهات معالي وزير الاقتصاد الدكتور امين سلام".
 واشار الى ان "التنسيق قائم مع المصلحة ووزارة الاقتصاد والدوريات والجولات الرقابية ستستمر"، مطمئنا "جميع رواد البلدة والمتسوقين الى ان جميع السلع الاستهلاكية في متاجر البيره تتوفر فيها الشروط  الصحية ونخضع للمراقبة".
والجدير بالذكر ان عناصر شرطة بلدية البيره التي واكبت موظفي وزارة الاقتصاد، سلموا هواتفهم النقالة عملا بتوجيهات رئيس البلدية وذلك منعا لاي تدخلات او وساطات.
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