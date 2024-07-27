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لبنان
في الجنوب.. ماذا يجري داخل أحياء مناطق الحدود؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-07-2024
|
02:45
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لم يُسجل في بعض مناطق جنوب لبنان الحدودية نزوحٌ كامل للأهالي منها، وهناك مجموعة من المواطنين بقيت هناك وذلك من أجل حراسة المنازل ومنع حصول أي سرقاتٍ .
"لبنان24" زار الخطّ الحدودي واستطلع الوضع هناك، وما ظهر هو أنَّ مواطنين ما زالوا مستقرين ضمن خيم على جوانب الطريق، وذلك بهدف الحفاظ على وجودهم ضمن المنطقة.
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وبين العديسة وكفركلا، قيل إنّ هناك عوائق حديدية صغيرة رمتها طائرة إسرائيلية لمنع أي سيارة من المرور هناك.
إزاء ذلك، جال "لبنان24" على ذاك الخط، وتبيّن أن غالبية تلك العوائق التي تهدف لتفجير إطارات السيارات قد أزيلت من الأرض وذلك عبر أبناء المنطقة الذين ما زالوا متواجدين ضمن أحيائهم.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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