حبشي: الاخطر من عدم انتخاب الرئيس هو فرض القرار بقوة السلاح

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رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي في حديث الى "صوت كل لبنان"، أنه "في مقابل مبادرات حسن النية رئاسيًا، هناك إرادة مسبقة وتعنت لدى طرف في البلد لتنفيذ أجندته بعيدا مما يريده اللبنانيون".وأكد "أهمية إجراء انتخابات رئاسية فعلية وذلك بفتح جلسة انتخابية بدورات متتالية"، سائلا عن "أي حوار يتحدثون وهم لا يريدون الجلوس مع المعارضة، فالأكيد أنهم لا يريدون رئيسا للجمهورية ويربطون الاستحقاق بحرب غزة".ورفض "الاتهامات للقوات اللبنانية بتعطيلها الاستحقاق الرئاسي"، مشيرا الى أن "الكل بات على علم بمن يعطل والقوات تلعب دورها بشكل صحيح والوقائع تثبت ذلك".وحذر من أن "الاخطر من عدم انتخاب الرئيس هو فض الشراكة وفرض القرار بقوة السلاح، وإذا كان كذلك فما عليهم سوى التعبير عن رأيهم بشكل صريح لتتضح الصورة".