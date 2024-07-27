Advertisement

لبنان

حبشي: الاخطر من عدم انتخاب الرئيس هو فرض القرار بقوة السلاح

Lebanon 24
27-07-2024 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1227100-638576729800158129.jpg
Doc-P-1227100-638576729800158129.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي في حديث الى "صوت كل لبنان"، أنه "في مقابل مبادرات حسن النية رئاسيًا، هناك إرادة مسبقة وتعنت لدى طرف في البلد لتنفيذ أجندته بعيدا مما يريده اللبنانيون".
Advertisement

وأكد "أهمية إجراء انتخابات رئاسية فعلية وذلك بفتح جلسة انتخابية بدورات متتالية"، سائلا عن "أي حوار يتحدثون وهم لا يريدون الجلوس مع المعارضة، فالأكيد أنهم لا يريدون رئيسا للجمهورية ويربطون الاستحقاق بحرب غزة".

ورفض "الاتهامات للقوات اللبنانية بتعطيلها الاستحقاق الرئاسي"، مشيرا الى أن "الكل بات على علم بمن يعطل والقوات تلعب دورها بشكل صحيح والوقائع تثبت ذلك".

وحذر من أن "الاخطر من عدم انتخاب الرئيس هو فض الشراكة وفرض القرار بقوة السلاح، وإذا كان كذلك فما عليهم سوى التعبير عن رأيهم بشكل صريح لتتضح الصورة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:21 | 2024-07-27
05:20 | 2024-07-27
05:11 | 2024-07-27
05:00 | 2024-07-27
04:51 | 2024-07-27
04:35 | 2024-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24