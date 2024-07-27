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لبنان
ندى كوسا تحصد لقب ملكة جمال لبنان للعام 2024 (صورة)
Lebanon 24
27-07-2024
|
16:45
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توجت الشابة ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2024، وذلك خلفاً للملكة السابقة ياسيمينا زيتون.
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