شيخ العقل مستنكراً هجوم مجدل شمس: لوقف نهائي للحرب

استنكر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي على مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة".

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وأضاف الشيخ أبي المنى: "إننا إذ نتقدم بالتعازي من عائلات الضحايا راجين أن يعينهم الله على تحمل المصاب بالصبر والرضا والتسليم، فإننا نحيي إخواننا في مجدل شمس والجولان، لما نعرفه عنهم من أصالة انتماء وتمسك بالهوية الوطنية العربية، إضافة إلى تمسكهم بالهوية الروحية التوحيدية، وندعو أهل العقل والحكمة والرجولة، إلى تدارك الأمور بوعي وعقلانية وثبات موقف ووحدة كلمة".