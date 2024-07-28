بالأرقام.. هكذا جاءت نسب النجاح في الإمتحانات الرسمية

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التربية، اليوم الأحد، نسب النجاح في الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامّة بفروعها الـ4.

وذكرت الوزارة أن نسب النجاح تراوحت بين 92.58% في العلوم العامة، 74.76 في الآداب والإنسانيات، 93.32 في علوم الحياة و87.54 في الإجتماع والاقتصاد.

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وتقدم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من الناجحين بالتهنئة على اجتيازهم مرحلة مهمة، تمهيداً لدخول مرحلة التعليم العالي، كما توجه بالشكر إلى رئيس اللجان الفاحصة ورئيس دائرة الامتحانات واللجان الفاحصة وموظفي المكننة واللوجستيات، والإداريين والمراقبين والمصححين والمقررين والمدققين، وجميع من اشترك في تحقيق هذا الإنجاز الوطني والتربوي على المستويات كافة.



كذلك، خص بالشكر المفتشين والجيش، قيادة وافراداً وقوى الامن الداخلي قيادة وافراداً، داعياً المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة إلى الاستعداد للدورة الاستثنائية، متمنياً لجميع المستحقين النجاح.