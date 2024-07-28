Advertisement

لبنان

بالأرقام.. هكذا جاءت نسب النجاح في الإمتحانات الرسمية

Lebanon 24
28-07-2024 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1227468-638577576688136643.jpg
Doc-P-1227468-638577576688136643.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التربية، اليوم الأحد، نسب النجاح في الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامّة بفروعها الـ4.
 
وذكرت الوزارة أن نسب النجاح تراوحت بين 92.58% في العلوم العامة، 74.76 في الآداب والإنسانيات، 93.32 في علوم الحياة و87.54 في الإجتماع والاقتصاد.
Advertisement
 
وتقدم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من الناجحين بالتهنئة على اجتيازهم مرحلة مهمة، تمهيداً لدخول مرحلة التعليم العالي، كما توجه بالشكر إلى رئيس اللجان الفاحصة ورئيس دائرة الامتحانات واللجان الفاحصة وموظفي المكننة واللوجستيات، والإداريين والمراقبين والمصححين والمقررين والمدققين، وجميع من اشترك في تحقيق هذا الإنجاز الوطني والتربوي على المستويات كافة.  

كذلك، خص بالشكر المفتشين والجيش، قيادة وافراداً وقوى الامن الداخلي قيادة وافراداً، داعياً المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة إلى الاستعداد للدورة الاستثنائية، متمنياً لجميع المستحقين النجاح.
 
للإطلاع على نتائج الإمتحانات الرسمية كاملة.. إضغط هنا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2024-07-28
14:41 | 2024-07-28
14:25 | 2024-07-28
14:19 | 2024-07-28
14:19 | 2024-07-28
14:08 | 2024-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24