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لبنان

وليد جنبلاط عن ضربة مجدل شمس: الادعاء الإسرائيلي باتهام المقاومة هو كذب

Lebanon 24
28-07-2024 | 11:26
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قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط أنّه "حان الوقت لأن تفهم إسرائيل أنها لن تستطيع القضاء على روح المقاومة".
 
وأشار في حديث للجزيرة أنّه  "ما من أحد يعطي دروسا لمجدل شمس، فهذه البلدة عربية وأغلب سكانها رفضوا الجنسية الإسرائيلية ".
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وأضاف:" الادعاء الإسرائيلي بأن المقاومة أطلقت الصاروخ على مجدل شمس هو كذب".
 
وأكّد جنبلاط أن "إسرائيل تهاجم وتقتل وتدمر في كل لحظة في لبنان"، مشددًا على أنها لن "تستطيع القضاء على المقاومة"، ولافتا إلى أن "حزب الله يحترم قواعد الاشتباك في العمليات التي ينفذها والحزب يرد عندما تخرقها إسرائيل".
 
وعوّل النائب السابق وليد جنبلاط على جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً:" نعول على جهود الرئيس بري في التوصل مع المبعوث الأميركي لوقف إطلاق نار جدي في جنوب لبنان".
 
 
 
 
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