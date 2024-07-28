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لبنان

الكابينت الاسرائيلي كلف نتنياهو وغالانت بالرد على "حزب الله"... وتحذيرات من توّسع الحرب

Lebanon 24
28-07-2024 | 16:43
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم، بانتهاء جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، بعد 3 ساعات جرى خلالها بحث الحادثة في بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل.

وأشارت وسائل الإعلام بحسب ما نقلت "روسيا اليوم" إلى أن مجلس الوزراء فوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت باتخاذ قرارات الرد الإسرائيلي في لبنان، فيما امتنع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير  ما يسمى بالأمن القومي إيتمار بن غفير المتطرفين عن التصويت.
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "المجلس الوزاري المصغر حدد الهدف الذي ستتم مهاجمته في لبنان، والتقديرات أن يكون محدودا لكن بتأثير قوي".
 

وكانت قد رجحت القناة 13 الإسرائيلية في وقت سابق اليوم ، ثلاثة سيناريوهات للرد الإسرائيلي المحتمل على القصف في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

لبنان

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