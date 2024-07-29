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لبنان

شهيدان وعدد من الجرحى.. اليكم بالتفصيل ما جرى صباحاً بين شقرا وحولا

Lebanon 24
29-07-2024 | 02:29
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استهدفت مسيرتين اسرائيليتين سيارة ودراجة  نارية بين بلدتي شقرا وحولا جنوب لبنان.
وفي التفاصيل، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، فانه بعد استهداف السيارة هرع رجال الدفاع المدني من جمعية كشافة الرسالة الإسلامية نحو المكان، قاموا بمعاينة الإصابات ثم جاء شابين على متن دراجة نارية فطلب منهما المسعفون الذهاب خشية استهداف مسيّرة للمكان (خصوصًا ان العدو يستهدف بشكل كبير الدراجات النارية المتنقلة بين قرى الجنوب الحدودية) وأثناء عودة الشابين استهدفتهما مسيرة إسرائيلية واصيب طفل كان على شرفة منزله وتم نقله الى المستشفى.
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