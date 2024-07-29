من ستغتال إسرائيل في لبنان؟ صحيفة من تل أبيب تكشف

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّ تأخير إسرائيل للرد على هجوم مجدل شمس، قد يعزز احتمال تنفيذها سلسلة من الاغتيالات تطالُ القيادة العليا لـ"حزب الله".

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أنّ هجوم مجدل شمس أدى إلى زيادة حادّة في التوترات بمنطقة الشمال مع زيادة احتمالات سيناريو الحرب في المنطقة.

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ويقول نيتسان بيليج، رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأسفل، إنّه "لم يعد بإمكان دولة إسرائيل أن تقف مكتوفة الأيدي"، وقال: "الجميع ينتظر حالياً لرؤية ما ستفعله إسرائيل، ونتوقع أن يتم الرد بشكل كامل".

وتابع: "نحن هنا ضد دولة لبنان، وليس ضد حزب الله، وأعتقد أن بيروت يجب أن تحترق مثل غزة وليس أقل من ذلك".

وعن الدعوة لسكان الشمال لفتح مراكز الإيواء، قال: "أولاً، فإنّ مراكز إيواءنا مفتوحة، ونحن على أهبة الاستعداد باستمرار مع فرق الطوارئ المحلية لدينا، وندرب أنفسنا، والجهات المحلية تبذل قصارى جهدها للاستعداد".

(رصد لبنان24)