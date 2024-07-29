Advertisement

لبنان

من ستغتال إسرائيل في لبنان؟ صحيفة من تل أبيب تكشف

Lebanon 24
29-07-2024 | 06:46
A-
A+
Doc-P-1227876-638578578731031437.jpg
Doc-P-1227876-638578578731031437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّ تأخير إسرائيل للرد على هجوم مجدل شمس، قد يعزز احتمال تنفيذها سلسلة من الاغتيالات تطالُ القيادة العليا لـ"حزب الله".
إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أنّ هجوم مجدل شمس أدى إلى زيادة حادّة في التوترات بمنطقة الشمال مع زيادة احتمالات سيناريو الحرب في المنطقة. 
Advertisement
ويقول نيتسان بيليج، رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأسفل، إنّه "لم يعد بإمكان دولة إسرائيل أن تقف مكتوفة الأيدي"، وقال: "الجميع ينتظر حالياً لرؤية ما ستفعله إسرائيل، ونتوقع أن يتم الرد بشكل كامل".
وتابع: "نحن هنا ضد دولة لبنان، وليس ضد حزب الله، وأعتقد أن بيروت يجب أن تحترق مثل غزة وليس أقل من ذلك".
وعن الدعوة لسكان الشمال لفتح مراكز الإيواء، قال: "أولاً، فإنّ مراكز إيواءنا مفتوحة، ونحن على أهبة الاستعداد باستمرار مع فرق الطوارئ المحلية لدينا، وندرب أنفسنا، والجهات المحلية تبذل قصارى جهدها للاستعداد". 
(رصد لبنان24)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:55 | 2024-07-29
07:47 | 2024-07-29
07:45 | 2024-07-29
07:31 | 2024-07-29
07:25 | 2024-07-29
07:11 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24