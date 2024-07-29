"حزب الله" نعى أمين حطيط: آمن بالمقاومة ودافع عنها في كل المنابر

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وفي بيان لها، قالت العلاقات الإعلامية: "كان للعميد حطيط من موقعه في الجيش اللبناني دور بارز في الدفاع عن لبنان وحقوقه الوطنية والسيادية، خصوصاً عام 2000 في معركة استرجاع الحقوق الوطنية والأراضي اللبنانية بعد التحرير من الاحتلال الصهيوني. آمن بالمقاومة إيمانا مطلقا، ودافع عنها في كل المنابر، وكان له دور رئيسي ومميّز في نصرة المقاومة عام 2006 وفي معركة طوفان الأقصى، كما كان له دور بارز في نصرة المقاومة الفلسطينية".أضافت: "ترك مئات المقالات والأبحاث والإسهامات الفكرية التي تعزز ثقافة المقاومة والجهاد في مواجهة الاحتلال والتطبيع".وتقدم "حزب الله" بالتعزية إلى "قيادة الجيش وعائلة وأصدقاء ومحبي حطيط وجمهور المقاومة"، سائلة الله "أن يدخله فسيح جنانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان".