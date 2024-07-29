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لبنان

"حزب الله" نعى أمين حطيط: آمن بالمقاومة ودافع عنها في كل المنابر

Lebanon 24
29-07-2024 | 14:39
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نعت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان، "الباحث والمفكر الاستراتيجي العميد الركن المتقاعد أمين حطيط، الذي انتقل إلى الملكوت الأعلى بعد مسيرة زاخرة بالعطاء".

وفي بيان لها، قالت العلاقات الإعلامية: "كان للعميد حطيط من موقعه في الجيش اللبناني دور بارز في الدفاع عن لبنان وحقوقه الوطنية والسيادية، خصوصاً عام 2000 في معركة استرجاع الحقوق الوطنية والأراضي اللبنانية بعد التحرير من الاحتلال الصهيوني. آمن بالمقاومة إيمانا مطلقا، ودافع عنها في كل المنابر، وكان له دور رئيسي ومميّز في نصرة المقاومة عام 2006 وفي معركة طوفان الأقصى، كما كان له دور بارز في نصرة المقاومة الفلسطينية".
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أضافت: "ترك مئات المقالات والأبحاث والإسهامات الفكرية التي تعزز ثقافة المقاومة والجهاد في مواجهة الاحتلال والتطبيع".

وتقدم "حزب الله" بالتعزية إلى "قيادة الجيش وعائلة وأصدقاء ومحبي حطيط وجمهور المقاومة"، سائلة الله "أن يدخله فسيح جنانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان".
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