Advertisement

لبنان

"نواطير المياه" يتحايلون وهذا ما يحصل في جبيل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-07-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1228153-638579254476101060.jpg
Doc-P-1228153-638579254476101060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع بداية فصل الصيف تعود أزمة المياه الى القرى والبلدات اللبنانية وخاصةً في جبل لبنان ، وتظهر معها معاناة هذه البلدات وأهلها من عمل"نواطير المياه "وهم الموكل إليهم من قِبل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان توزيع كميات المياه على القرى والبلدات بالتساوي ليشرب الجميع من دون إستنسابية وظلم كما روى مصدر إداري . 
Advertisement
وفي التفاصيل، فإنه مع إنطلاق فصل الصيف يعتبر هؤلاء النواطير أن "الرزق قد أتى" ويبدأون بالتحايل على الجداول الموضوعة ، ويعطون المياه ساعات أطول للمنتجعات الجبلية وللمطاعم والمقاهي وبذلك يحرمون قرى باكملها  من مياه الشفة لحوالى أسبوع كامل او أسبوعين في الشهر . هذه الحالات تكثر في قضاء كسروان وخاصةً في قرى الفتوح، أما في جبيل فإن بساتين الأفوكا الجديدة في قرية البركة ومحيطها تحظى بنعمة النواطير حيث تؤمن لها مياه الشرب  أحياناً ٢٤ ساعة على ٢٤ ، لري هذه البساتين والبيوت البلاستيكية المزروعة بالخضار والورود، ولو على حساب قرى  وسط جبيل .
المصدر لفت الى أنه تم التأكد من  أن عددا من هؤلاء النواطير، وهم يعملون بالفاتورة غب الطلب،  بتذرعون بتدني الرواتب ويقومون ببيع مياه الدولة للمقتدرين في مقابل مبالغ كبيرة يتقاسمونها في ما بينهم. وأكد المصدر أن المصلحة باشرت ابتداء من هذا الأسبوع حملة تفتيش واسعة على كيفية توزيع المياه وعلى التهريبات والسرقات الحاصلة ،خاصةً في وسط جبيل. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:19 | 2024-07-30
05:14 | 2024-07-30
05:12 | 2024-07-30
05:10 | 2024-07-30
05:00 | 2024-07-30
04:58 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24