سحب الدخان الأسود غطت سماء المنطقة.. حريق كبير في صيدا

أفادت مندوبة "لبنان 24" باندلاع حريق كبير في منطقة سينيق جنوب صيدا، حيث غطت سحب الدخان الأسود سماء المنطقة.



ووفقا للمعلومات، اتى الحريق على اعشاب وهشير وكمية من الدواليب.

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