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لبنان

سحب الدخان الأسود غطت سماء المنطقة.. حريق كبير في صيدا

Lebanon 24
30-07-2024 | 03:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" باندلاع حريق كبير في منطقة سينيق جنوب صيدا، حيث غطت سحب الدخان الأسود سماء المنطقة.

ووفقا للمعلومات، اتى الحريق على اعشاب وهشير وكمية من الدواليب.
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صيدا

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