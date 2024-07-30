سعد طالب وزير الطاقة بإيجاد حل لأزمة انقطاع المياه في صيدا

أجرى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد اتصالاً هاتفياً بوزير الطاقة وليد فياض، وذلك بعد تفاقم أزمة انقطاع المياه في مدينة صيدا والجوار.



وقد طالب سعد وزير الطاقة" بحث الوزارة على القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين وتأمين المياه لهم، بخاصة أن المواطن يدفع ما يتوجب عليه ولا ينال حقه"، كما طالبه بـ"محاسبة المسؤول عن هذا التقصير بحق المواطن".

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