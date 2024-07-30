شركة طيران يونانية ألغت رحلاتها إلى بيروت حتى أول آب

أعلنت شركة طيران إيجيان إيرلاينز اليونانية أنها ألغت رحلاتها إلى بيروت حتى الأول من آب في ظل الوضع الراهن.



أضافت: "نقيّم باستمرار التطورات وفقا لتعليمات السلطات المعنية"، بحسب وكالة "رويترز".

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