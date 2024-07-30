Advertisement

لبنان

شركة طيران يونانية ألغت رحلاتها إلى بيروت حتى أول آب

Lebanon 24
30-07-2024 | 06:32
A-
A+
Doc-P-1228257-638579432445935317.jpg
Doc-P-1228257-638579432445935317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة طيران إيجيان إيرلاينز اليونانية أنها ألغت رحلاتها إلى بيروت حتى الأول من آب في ظل الوضع الراهن.

أضافت: "نقيّم باستمرار التطورات وفقا لتعليمات السلطات المعنية"، بحسب وكالة "رويترز".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل ألغت شركات الشحن البحري رحلات سفنها إلى مرفأ بيروت؟
lebanon 24
30/07/2024 15:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة طيران AEGEAN اليونانية تلغي رحلاتها إلى بيروت حتى الأول من آب بسبب الوضع الحالي
lebanon 24
30/07/2024 15:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران الاثيوبيّ يؤكد أنّه يواصل تسيير رحلاته بشكل طبيعيّ إلى مطار بيروت
lebanon 24
30/07/2024 15:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرم: وقف الرحلات في مطار بيروت يعني وقف الرحلات في مطار تل أبيب
lebanon 24
30/07/2024 15:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24

رحلات

بيروت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-07-30
08:27 | 2024-07-30
08:22 | 2024-07-30
08:20 | 2024-07-30
08:16 | 2024-07-30
08:15 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24