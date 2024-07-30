من هو فؤاد شكر الذي حاولت إسرائيل اغتياله؟



وقالت مصادر صحفية إن "القيادي المستهدف في ضاحية بيروت هو فؤاد شكر.

وفؤاد شكر هو القائد العسكري الأول لحزب الله بالجنوب، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأميركية، ويعمل في حزب الله منذ أكثر من 30 عاماً.

Advertisement وكانت واشنطن قد رصدت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن فؤاد شكر، المعروف أيضاً باسم الحاج محسن.

وبحسب واشنطن، "يخدم شكر في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله، "مجلس الجهاد"، وساعد مقاتلي حزب الله والرئاسة السورية في الحملة العسكرية لحزب الله ضد قوات المعارضة السورية في سوريا".

وكان شكر "زميلاً مقرباً لقائد حزب الله عماد مغنية"، بحسب واشنطن. شنت إسرائيل اليوم غارة على الضاحية الجنوبية.وقالت مصادر صحفية إن "القيادي المستهدف في ضاحية بيروت هو فؤاد شكر.وفؤاد شكر هو القائد العسكري الأول لحزب الله بالجنوب، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأميركية، ويعمل في حزب الله منذ أكثر من 30 عاماً.وكانت واشنطن قد رصدت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن فؤاد شكر، المعروف أيضاً باسم الحاج محسن.وبحسب واشنطن، "يخدم شكر في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله، "مجلس الجهاد"، وساعد مقاتلي حزب الله والرئاسة السورية في الحملة العسكرية لحزب الله ضد قوات المعارضة السورية في سوريا".وكان شكر "زميلاً مقرباً لقائد حزب الله عماد مغنية"، بحسب واشنطن.

ولعب شكر "دورا محورياً" في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت في 23 تشرين الأول 1983 والذي أسفر عن مقتل 241 من أفراد الجيش الأميركي وإصابة 128 آخرين".

في 10 ايلول 2019، صنفت وزارة الخارجية الأميركية شكر كإرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل.

وفي وقت سابق، في 21 تموز 2015، صنفت وزارة الخزانة الأميركية شكر بموجب الأمر التنفيذي 13582 لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه. (العربية)