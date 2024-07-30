Advertisement

لبنان

من هو فؤاد شكر الذي حاولت إسرائيل اغتياله؟

Lebanon 24
30-07-2024 | 14:26
A-
A+

Doc-P-1228407-638579717608589391.jpg
Doc-P-1228407-638579717608589391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنت إسرائيل اليوم غارة على الضاحية الجنوبية.
وقالت مصادر صحفية إن "القيادي المستهدف في ضاحية بيروت هو فؤاد شكر.
وفؤاد شكر هو القائد العسكري الأول لحزب الله بالجنوب، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأميركية، ويعمل في حزب الله منذ أكثر من 30 عاماً.
Advertisement
وكانت واشنطن قد رصدت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن فؤاد شكر، المعروف أيضاً باسم الحاج محسن.
وبحسب واشنطن، "يخدم شكر في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله، "مجلس الجهاد"، وساعد مقاتلي حزب الله والرئاسة السورية في الحملة العسكرية لحزب الله ضد قوات المعارضة السورية في سوريا".
وكان شكر "زميلاً مقرباً لقائد حزب الله عماد مغنية"، بحسب واشنطن.
ولعب شكر "دورا محورياً" في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت في 23 تشرين الأول 1983 والذي أسفر عن مقتل 241 من أفراد الجيش الأميركي وإصابة 128 آخرين".
في 10 ايلول 2019، صنفت وزارة الخارجية الأميركية شكر كإرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل.
وفي وقت سابق، في 21 تموز 2015، صنفت وزارة الخزانة الأميركية شكر بموجب الأمر التنفيذي 13582 لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه. (العربية)
‫من هو فؤاد شكر الذي استهدفته إسرائيل في قصف للضاحية؟‬‎
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:59 | 2024-07-30
14:54 | 2024-07-30
17:05 | 2024-07-30
16:47 | 2024-07-30
16:43 | 2024-07-30
16:32 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24