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لبنان

رداً على هجوم بيروت.. حزب الله يطلق سرباً من المسيرات على إسرائيل

Lebanon 24
30-07-2024 | 15:14
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نقلت "سكاي نيوز" عن مصادر إعلامية مقربة من "الحزب" أنه قد تم البدء بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقالت المصادر أن: "سرب من المسيرات دخل من لبنان باتجاه الجليل الغربي". (سكاي نيوز)
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