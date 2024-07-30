رداً على هجوم بيروت.. حزب الله يطلق سرباً من المسيرات على إسرائيل

نقلت "سكاي نيوز" عن مصادر إعلامية مقربة من "الحزب" أنه قد تم البدء بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت المصادر أن: "سرب من المسيرات دخل من لبنان باتجاه الجليل الغربي". (سكاي نيوز)

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