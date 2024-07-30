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لبنان

المفتي قبلان: لا صوت فوق صوت المقاومة

Lebanon 24
30-07-2024 | 15:25
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الآتي: "الأكيد مطلقاً أنّ ضرب الضاحية الجنوبية عمل مجنون، وقفز بالمجهول، وانتحار صهيوني يائس، ومع انهيار سقف المحرّمات لن يستطيع أحد بهذا العالم حماية إسرائيل من أخطر قتال بلا حدود، ولا صوت فوق صوت المقاومة، ولا إرادة فوق إرادة بطشها، ولا قرار في هذا العالم فوق قرارها الإستراتيجي".
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(الوكالة الوطنية)
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