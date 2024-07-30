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لبنان

التوحيد العربي: سيكون الرد قاسيًا

Lebanon 24
30-07-2024 | 16:43
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دانت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" في بيان بشدّة العدوان الإسرائيلي الغادر الذي إستهدف مبنىً سكنيّاً في ضاحية بيروت الجنوبيّة وأدّى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين .
وأشار البيان الى أنّ "العدو إرتكب جريمة ارهابية بشعة بحق الاطفال والنساء والشيوخ وسيكون الرد قاسيًا عليها دون أدنى شكّ،بعد ان تجاوز العدو الصهيوني الخطوط الحمر بقصفه عمق بيروت في منطقة مكتظة بالسكان مستهدفا مدنيين أبرياء آمنين في بيوتهم بحجّة إستهداف مسؤول كبير في حزب الله" .
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وشدد البيان على "حقّ المقاومة الطبيعي و المشروع في الدفاع عن نفسها وأهلها". (الوكالة الوطنية)
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