إخلاءات واسعة من قبل "حزب الله"

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بعد الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعد ان بات متوقعا ان التصعيد سيكون سيد الموقف وان "حزب الله" سيرد على هذه الغارة بشكل عنيف، يبدو ان اجراءات واسعة حصلت في الضاحية ومناطق اخرى.وبحسب المعطيات فإن الحزب استكمل بشكل سريع نسبيا إخلاء مراكزه المدنية وغير المدنية في الساعات الماضية بعدما كان قد بدأ قبل ايام بهذه الاجراءات الامر الذي يوحي بأن كل الاحتمالات باتت موضوعة على الطاولة.وترى المصادر ان هذا المستوى من الاستنفار غير المسبوق منذ بداية الحرب قبل عشرة اشهر، يوحي بأن رد الحزب المتوقع قد يكون كفيلا بدحرجة المعركة الى مستويات متقدمة.