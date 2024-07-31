"الكتلة الوطنية" دانت الاعتداء على الضاحية: لوقف إطلاق نار فوري في لبنان وتطبيق الـ ١٧٠١

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طالبت "الكتلة الوطنية" في بيان ، كافة الفرقاء العمل على وقف إطلاق نار فوري في لبنان بغض النظر عن جبهة غزة وتطبيق القرار ١٧٠١. وجاء في بيان الكتلة: "تتصاعد وتيرة الحرب بشكلٍ سريع بعد الاعتداء الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبيّة وما سبقه من سقوط صاروخ في ملعب لكرة القدم في مجدل شمس في الجولان المحتل. إنّنا في الكتلة الوطنيّة نُدين الاعتداء الإسرائيلي على بيروت الذي أدّى إلى قتل عدد من المدنيّين وجرح العشرات، ونُدين كذلك قتل الأطفال في الجولان وفي كل مكان، ونتوجّه بأحرّ التعازي إلى أهاليهم في بيروت وفي مجدل شمس".