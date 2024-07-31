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لبنان

"الكتلة الوطنية" دانت الاعتداء على الضاحية: لوقف إطلاق نار فوري في لبنان وتطبيق الـ ١٧٠١

Lebanon 24
31-07-2024 | 03:05
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طالبت "الكتلة الوطنية" في بيان ، كافة الفرقاء العمل على وقف إطلاق نار فوري في لبنان بغض النظر عن جبهة غزة وتطبيق القرار ١٧٠١. وجاء في بيان الكتلة: "تتصاعد وتيرة الحرب بشكلٍ سريع بعد الاعتداء الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبيّة وما سبقه من سقوط صاروخ في ملعب لكرة القدم في مجدل شمس في الجولان المحتل. إنّنا في الكتلة الوطنيّة نُدين الاعتداء الإسرائيلي على بيروت الذي أدّى إلى قتل عدد من المدنيّين وجرح العشرات، ونُدين كذلك قتل الأطفال في الجولان وفي كل مكان، ونتوجّه بأحرّ التعازي إلى أهاليهم في بيروت وفي مجدل شمس".
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اضاف البيان: "نطالب جميع المعنيّين بممارسة أقصى درجات الضغط على الفرقاء كافة من أجل القبول بوقف إطلاق نار فوري في لبنان -بغضّ النظر عن جبهة غزّة- وإلزامهم بتطبيق القرار 1701، وبالعودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، طالما أنّه من الممكن بعد تجنيب البلاد التصعيد الحربي".

 
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