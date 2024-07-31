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لبنان

حصدت ميدالية برونزية.. كلّاس استقبل منتخبات التوتش رغبي

Lebanon 24
31-07-2024 | 06:06
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استقبل وزير الشباب والرياضة جورج كلاس بعثة لبنان التي شاركت في بطولة العالم في لعبة التوتش رغبي، وتمكنت من حصد الميدالية البرونزية في فئة الرجال.

وهنأ كلّاس اللاعبات واللاعبين قائلاً: "من الواضح أن الدولة غير قادرة على تقديم الدعم المادي، ولذلك ما فعلتموه وتفعلونه ويفعله رياضيون في مختلف الألعاب وما تقوم به بعض الاتحادات هو بدفع ذاتي وقدرات باللحم الحيّ، ولا يسعني إلا ان اهنئكم واهنيء شباب لبنان بكم".
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اضاف: "ليس رياضيونا مطالبين بشيء،  فهم يقاتلون بالإرادة واللحم الحيّ وكل ما يتحقق هو انجاز مقارنة مع الظروف التي نعيش، فكيف إذا كانت النتيجة ميدالية ووقوف على منصة الشرف".

كذلك، استقبل كلّاس وفداً من لجنة السجون في نقابة المحامين.

لبنان

رياضة

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