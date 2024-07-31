Advertisement

لبنان

مفوض الحكومة المناوب لدى "العسكرية" عاين المبنى المستهدف في حارة حريك

Lebanon 24
31-07-2024 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1228821-638580433974037576.png
Doc-P-1228821-638580433974037576.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفقد مفوض الحكومة المناوب لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، بتكليف من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، المكان الذي استهدفته اسرائيل في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعاين الأضرار التي لحقت بالمبنى المستهدف وبالمباني المجاورة.
Advertisement

كما زار مستشفى بهمن وتفقد الجرحى الذين أصيبوا في العملية واطلع من بعضهم على مشاهداته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:47 | 2024-07-31
11:32 | 2024-07-31
11:26 | 2024-07-31
11:19 | 2024-07-31
11:01 | 2024-07-31
11:00 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24