الراعي أسف لعدم انتخاب رئيس: لماذا تربطون لبنان بكل القضايا الاخرى؟

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وقال الراعي خلال مقابلة عبر "ال بي سي":" نحن بلد ديموقراطي وعند الاتفاق على رئيس نعطي حق النقد والفيتو على الاشخاص وهذا الامر مختلف عن عدم انتخاب رئيس".وأبد الراعي خوفه على المؤسسات الدستورية، حيث قال:" لماذا تربطون لبنان بكل القضايا الاخرى؟ هذا تلاعب بمصير الوطن".وتتواصل التحضيرات في بكركي وإهدن والديمان لاحتفال تطويب المثلث الرحمة البطريرك اسطفان الدويهي غداً في الصرح البطريركي، ومناطق لبنانية أخرى كان خدم فيها الدويهي كاهنا او مطرانا او التجأ اليها من اضطهاده بطريركاً.في السياق، لفت الراعي إلى أن البطريرك الدويهي أمثولة للجميع ويعلمنا الكثير وخصوصا اليوم لان العالم بحاجة إلى إيمان ودين وعودة إلى الله.أضاف:" علينا أن نعيش مسيحيتنا بالممارسة والايمان وعلينا أن نعيش للقضية الكبرى والخير العام ".