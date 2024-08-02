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لبنان
في بشري.. توقيف امرأة سرقت من سوبرماركت
Lebanon 24
02-08-2024
|
00:30
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أفادت مندوبة "
لبنان24
" عن توقيف دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مكتب زغرتا - بشري وبأقل من ساعة السورية "ح.ح"، لاقدامها على سرقة مبلغ من المال من داخل سوبرماركت.
وأشارت المعلومات إلى أنه تم اقتيادها إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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Lebanon 24
ميقاتي: الحاجةَ ملحّة الى إصلاحاتٍ جذريّة والى حلولٍ مستدامة لا يمكنُ ان تتوافرَ الا مع رئيسٍ للدولة يسهرُ على حمايةِ النظامِ الذي ارتضاهُ اللبنانيونَ والقائمِ على مبدأ الفصلِ بين السلطاتِ وتوازنِها وتعاونِها
02/08/2024 11:43:18
02/08/2024 11:43:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سرقة
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