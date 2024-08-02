في بشري.. توقيف امرأة سرقت من سوبرماركت

أفادت مندوبة "لبنان24" عن توقيف دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مكتب زغرتا - بشري وبأقل من ساعة السورية "ح.ح"، لاقدامها على سرقة مبلغ من المال من داخل سوبرماركت.



وأشارت المعلومات إلى أنه تم اقتيادها إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص.

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