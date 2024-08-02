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لبنان

المعارضة تُعدُّ عريضة لبرِّي من 65 نائباً

Lebanon 24
02-08-2024 | 22:27
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تحدثت مصادر نيابية ل"اللواء"عن اتجاه لدى نواب المعارضة لتوقيع عريضة نيابية من 65 نائباً، تتمنى على الرئيس نبيه بري الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يطلب عدم خروج النواب من القاعة بعد الدورة الاولى.
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