سياسيون يستذكرون كارثة 4 آب: لتحقيق العدالة وإحقاق الحق لأرواح الضحايا والجرحى

توقف عدد من السياسيين الحاليين والسابقين عند ذكرى انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع من آب، وقد أجمعت تصاريحهم على وجوب تحقيق العدالة وإحقاق الحق لأرواح الضحايا والجرحى.

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وفي تصريح له، قال وزير التربية عباس الحلبي: "ذكرى الرابع من آب تحل هذا العام، والأسى يزداد على الشهداء والضحايا، والغضب يتعاظم نتيجة ضياع الحقيقة، فيما تغرق البلاد أكثر باليأس لتراكم الأزمات وتزاحم الأولويات، فيما الأولوية التي يجب أن تتقدم كل أمر، هي استعادة دولة المؤسسات سلطتها ودورها".

وأضاف: "قلوبنا وضمائرنا تتشارك مع العائلات الجريحة والمدينة المنكوبة ومينائها المنسي، مرارة النكبة، لكننا ندعو دائما إلى التمسك بالأمل ، ونسعى مع المخلصين بكل قوة ، إلى استنهاض المؤسسات لكي يستعيد القضاء سلطته ، ويصل كل صاحب حق إلى حقه".

بدوره، كتب النائب ميشال المر عبر حسابه على منصة "اكس": "في ذكرى الرابع من آب نجدد المطالبة بالعدالة لتستكين أرواح الشهداء ونفوس ذويهم. نطالب الجميع بصحوة ضمير كي لا يتحول الوطن إلى ذكرى!".

من ناحيته، كتب الوزير السابق ميشال فرعون على منصة "أكس": "يعود 4 آب في كلّ سنة من دون أن يخفّ الوجع والغضب لاغتصاب منطقة من بيروت وشعبها بالكامل، من دون نتيجة للتحقيق أو اهتمام دولي أو عقاب المسؤولين، في بلدٍ غاب عنه المحاسبة والعقاب منذ سنوات".

أما النائب غسان حاصباني، فقال عبر "إكس": "العدالة آتية ولو بعد حين، وهي تأتي بأشكال مختلفة. في ذكرى تفجير ٤ آب، نرفع صلواتنا لراحة أنفس الشهداء، وصبر أهلهم والمصابين والمتضررين".

وفي منشور له عبر حسابه على "إكس"، كتب رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي شارل عربيد: "4 آب، في هذه الذكرى الأليمة نسترجع شريط المآسي ومشاهد الدمار التي تركت وطننا جريحًا وعاصمتنا مدمّرة. نتمسك بضرورة استكمال التحقيق من أجل العدالة واحقاق الحق لأرواح الضحايا والجرحى. وليبقى لنا وطن ..".

أما النائبة السابقة رولا الطبش، فقالت على حسابها على منصة "أكس": "لحظات قلبت حياة المدينة وهدمت قلب مدينة الحياة ودمرت مينا الحبايب وجعلته ركاما، وسمع العالم اجمع صرخة بيروت الحزينة، وحتى اليوم ما زالت صرخات اهل الضحايا الابرياء يتردد صداها طلباً لحقيقة ضائعة، ايماننا انه من وسط الرماد سينبعث ضوء العزيمة والصمود من جديد في قلوب أهل بيروت".





من جهته، كتب الوزير السابق سليم جريصاتي عبر "اكس": "نداء إلى قضاة بلادي: بيروتنا مرضعة الشرائع، فلا تجعلوها قاتلة الحق والأمل بإحقاقه. انصفوا أهالي ضحايا انفجار المرفأ بعد طول انتظار وأزيلوا حواجزكم وتحرروا من قيود السياسة وتفادوا العجز الذي يذهب بنا خانعين مرة ثانية إلى قضاء رديف!استحقوا رفعة الجبين التي تليق بكم على ما عهدناكم!".

في السياق، قال النائب ملحم خلف:" في ٤ آب، وبعد ٤ سنوات، نبقى على العهد نستمر واياكم. نتابع معكم، نواجه، نثابر... لن نيأس، لن نحبط، لن نتخاذل، لن نتهاون، لن نساوم… نقف، نقول ونصرخ: العدالة، ثم العدالة، ثم العدالة، ولا شيء غير العدالة".



تابع:" فليسرع مقام النيابة العامة التمييزية في اعادة تفعيل دوره في حماية المجتمع وفي مؤازرة المحقق العدلي".

وقال:" لا تقبل العدالة اية مساومة على دم الأبرياء أياً تكن الاعتبارات، اذ لا اعتبار يعلو على ما اقسم عليه كل قاضٍ بان يكون"القاضي الشريف الصادق".

كذلك، رأى نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، أن "استمرار توقف التحقيق في جريمة الرابع من اب هو تذكير دائم بان الجرح ما زال مفتوحا".

وفي بيان له، قال الحسن: "يزورنا في هذا التاريخ الأليم طيف الشهداء الذين قضوا نحبهم في انفجار الرابع من آب ٢٠٢٠، بلا ذنبٍ سوى أنهم في بلدٍ يُعتدى فيه على القانون بلا عواقب، ويحضرنا وجه بيروت الحزينة، ووجوه الذين ما زالوا يحملون جراحهم، والذين تألموا لفقدان قريبٍِ أو عزيز، ونرى فيهم فاجعتنا في العجز عن تحقيق العدالة لكل فردٍ منهم، ولجماعتنا الوطنية الحالمة ببناء دولة القانون القادرة على حماية مواطنيها من الإجرام والإهمال والتعمية على الحقيقة.



وتابع:" إن استمرار توقف التحقيق في جريمة الرابع من آب هو تذكير دائم بأن الجرح ما زال مفتوحاً، وبأن العدالة معطلةٌ بفعل فاعل، فقد آن لهذه الفاجعة أن توقظ فينا الانتفاض على عجز دولتنا ومؤسساتنا وقوانيننا عن إحقاق الحق، وهذا دينٌ مستحقٌ لما بُذل من دماء وتضحيات في ذلك اليوم الرهيب".

وفي تصريح له عبر "إكس"، كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان: "في الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت ‎في 4 آب، ثمة 3 حقائق:



الحقيقة الأولى: حزب ايران يعطّل التحقيق ويمنعه بطرق قانونية ملتوية، وهو لذلك افتعل حادثة الطيونة وهدّد وتوعّد القضاة شخصياً.



الحقيقة الثانية: الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن لا تريد لجنة تقصي حقائق دولية ولا تحقيق دولي خاص.



الحقيقة الثالثة: في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيڤ، واجهنا صعوبة بسبب حسابات ومصالح الدول.



القضاء المحلي معطّل ومسيّس. ستستمر ‎القوات اللبنانية عبر تكتل ‎الجمهورية القوية ومع نواب آخرين بالضغط لتأليف لجنة تقصي حقائق دولية أملاً بالحقيقة وتحقيق العدالة والمحاسبة".

بالتوازي، كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة أكس": "ذبحوا بيروت وانتزعوا أحشاءها وقتلوا ابناءها وحولوا ابطال فوج الإطفاء إلى أشلاء ومنعوا التحقيق وخنقوا العدالة وكانوا وما زالوا يعرفون ما ارتكبت اياديهم المجرمة".

وكتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط عبر منصة "إكس": "آن للحقيقة أن تنكشف وللعدالة أن تتحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت، إنصافا للشهداء والمصابين والمتضررين، إنصافا لكل اللبنانيين".

كذلك، كتب النائب شربل مسعد على منصة "إكس": "اخجلوا من أنفسكم يا قضاة بلادي، يا من رضختم للضغوط السياسية فحميتم المجرمين والفاسدين من المحاسبة، سيبقى منعكم إحقاق الحق والعدالة في جريمة مرفأ بيروت وصمة عار على جبين القضاء اللبناني الذي لا يخلو من بعض القضاة الشرفاء. إذا غابت عدالة الأرض فعدالة السماء آتية لا محالة".

من جهته، كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على منصة "إكس: "عسى أن ننتقل إلى مرحلة يكون فيها القضاء مستقلا والتحقيق شفافا لنصل إلى الحقيقة الكاملة التي ستكشف أن المجرم وقاتل الأبرياء والأطفال هو واحد. عدالة السماء تبقى أقوى من عدالة الأرض".