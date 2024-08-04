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لبنان

رسالة تهديد إسرائيليّة إلى "الحزب": ستدفعون ثمناً باهظاً

Lebanon 24
04-08-2024 | 09:39
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قال وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت "قواتنا مستعدّة للردّ على أيّ هجوم برّاً وجوّاً".
 
 
ووجّه غالانت تهديداً لـ"حزب الله" وإيران، وقال "إذا قرّرا الهجوم سيدفعان ثمناً باهظاً".
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وأضاف: "قواتنا جاهزة للتحرّك بسرعة إذا تعرّضت إسرائيل لأيّ هجوم".
 
 
 

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