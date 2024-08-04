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لبنان

بيان عاجل من الخارجية البريطانية للعاملين في سفارتها في بيروت.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
04-08-2024 | 13:33
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ذكرت الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، أن "بريطانيا سحبت مؤقتاً عائلات العاملين في السفارة البريطانية في بيروت".

وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت من رعاياها في لبنان المغادرة فوراً.

وكشفت، أنّه "تم توجيه قوات الحدود والمسؤولين القنصليين والعسكريين لدعم موظفي السفارة في بيروت".
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