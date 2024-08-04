إيطاليا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

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جدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الأحد، دعوته لمواطنيه الموجودين في لبنان بشأن مغادرته في أسرع وقت ممكن بسبب الأزمة الأمنية المتفاقمة في الشرق الأوسط.كما نصح تاجاني في منشور عبر منصة "إكس"، السياح الإيطاليين بعدم السفر إلى لبنان.وفي 29 تموز الماضي، قال تاجاني في تصريحات صحفية بمقر حزب فورزا إيطاليا: "إننا مستعدون للقيام بكل ما هو ضروري لحماية الإيطاليين، وندعو جميع رعايا البلاد الموجودين في لبنان إلى توخي أقصى درجات الحذر، وعلى أي شخص يمكنه العودة أن يفعل ذلك".(الأناضول)