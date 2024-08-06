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لبنان

توقيف مواطن بريطانيّ في الجنوب... ما الذي كان يفعله؟

Lebanon 24
06-08-2024 | 08:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مكتب أمن الدولة في مرجعيون وحاصبيا، أوقفت شخصاً بريطانيّاً في الخيام، كان يقوم بالتجوّل داخل الأحياء الداخلية للبلدة ويقوم بتصوير بعض الاماكن ويُحاول الوصول إلى بعض النقاط التي تتعرّض للقصف الإسرائيليّ.
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