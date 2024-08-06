مؤتمر كشافة الاستقلال عن الإعلام الكشفي برعاية كلاس

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نظمت جمعية كشافة الاستقلال، مؤتمرا عن الإعلام الكشفي في مقر الرئاسة العامة للرهبانية الأنطونية المارونية في دير مار روكز – الدكوانة، برعاية وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس، ممثلاً بمستشاره الدكتور رجا لبكي.وبعدما حيا جمعية كشافة الاستقلال على مبادرتها ومقاربتها لموضوع الإعلام الكشفي، نقل لبكي رسالة خاصة من راعي المؤتمر الوزير كلاس أكّد فيها أن "مجرد طرح هذا الموضوع ينقلنا مباشرة إلى مستقبل الإعلام المتخصص في لبنان ومحاكاة واقع الشباب وانتظاراتهم"، وتمنّى على "كل جمعية كشفية التعاطي بالحكمة والحنكة من خلال إعلامها الخاص لتعزيز العلاقة مع وسائل الإعلام"، مقدّمًا اقتراحاتٍ لنجاح تغطية أي نشاط إعلاميًا.