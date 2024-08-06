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لبنان
في التبانة.. الجيش يوقف مطلوباً بمذكرات توقيف سابقة
Lebanon 24
06-08-2024
|
14:27
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أوقفت دورية من الجيش المدعو "ب.ع" في منطقة التبانة بطرابلس وجرى اقتياده الى التحقيق، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
وبحسب المعلومات، تأتي عملية التوقيف لوجود مذكرات توقيف سابقة بحق الموقوف.
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