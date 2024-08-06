في التبانة.. الجيش يوقف مطلوباً بمذكرات توقيف سابقة

أوقفت دورية من الجيش المدعو "ب.ع" في منطقة التبانة بطرابلس وجرى اقتياده الى التحقيق، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وبحسب المعلومات، تأتي عملية التوقيف لوجود مذكرات توقيف سابقة بحق الموقوف.

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