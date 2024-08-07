31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
موظفو الكهرباء في عكار التزموا الاضراب
Lebanon 24
07-08-2024
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
التزم الموظفون والعمال والمستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان - دائرة حلبا، قسم القبيات - قسم برقايل - قسم القليعات في محافظة عكار، الاضراب التحذيري، الذي دعت إليه نقابة مؤسسة كهرباء لبنان، باستثناء محطات التحويل الرئيسية في حلبا والمناطق، احتجاجا على "رفض وزير المال الموافقة على تطبيق المرسوم 13020 تاريخ 28/2/2024، مطالبين الوزير بالعودة عن قراره لأنه حق مكتسب لهم".
Advertisement
وكان الموظفون والعمال والمستخدمون حضروا صباحا الى مكاتبهم، دون القيام بأي عمل او إجراء أي مناورات على الشبكة العامة، باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في أقل من نصف ساعة جدار صوت فوق بيروت عدّة مرّات... وهذا ما شهدته الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
في أقل من نصف ساعة جدار صوت فوق بيروت عدّة مرّات... وهذا ما شهدته الضاحية الجنوبية
09:59 | 2024-08-06
06/08/2024 09:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفيق صفا بخير
Lebanon 24
وفيق صفا بخير
07:15 | 2024-08-06
06/08/2024 07:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت لساعات طويلة جدّاً.. مؤثّرة وسيّدة أعمال لبنانيّة غادرت لبنان بسبب الوضع الأمني (صور)
Lebanon 24
بكت لساعات طويلة جدّاً.. مؤثّرة وسيّدة أعمال لبنانيّة غادرت لبنان بسبب الوضع الأمني (صور)
09:40 | 2024-08-06
06/08/2024 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بواسطة طائرة... هل التقط "الحزب" صورة لنتنياهو داخل مكتبه؟
Lebanon 24
بواسطة طائرة... هل التقط "الحزب" صورة لنتنياهو داخل مكتبه؟
10:11 | 2024-08-06
06/08/2024 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هي شابة جميلة... نادين الراسي تنشر صوراً برفقة خطيبة إبنها: "إنتي قلبو لقلبي"
Lebanon 24
هي شابة جميلة... نادين الراسي تنشر صوراً برفقة خطيبة إبنها: "إنتي قلبو لقلبي"
07:35 | 2024-08-06
06/08/2024 07:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2024-08-07
تكتّل باسيل يتراجع.. ماذا بعد "طرد" آلان عون واستقالة أبي رميا من "التيار"؟!
05:10 | 2024-08-07
من أجل تنفيذ مهمّة عاجلة في لبنان.. دولة عظمى وضعت أكثر من ألف جنديّ على أهبة الإستعداد
05:10 | 2024-08-07
لجنة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية": الحل الوحيد هو إقرار ملف التفرغ
05:00 | 2024-08-07
خطاب نصرالله.. تصعيد بنبرة هادئة
04:45 | 2024-08-07
النادي الرياضي: لا مجال للحديث عن فصل صقال.. وهو من أبدى رغبته بعدم التجديد
04:44 | 2024-08-07
وزير إسرائيلي: لنتحرك بأكبر قوة ضدّ لبنان
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
07/08/2024 12:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
07/08/2024 12:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
07/08/2024 12:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24