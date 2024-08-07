موظفو الكهرباء في عكار التزموا الاضراب

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التزم الموظفون والعمال والمستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان - دائرة حلبا، قسم القبيات - قسم برقايل - قسم القليعات في محافظة عكار، الاضراب التحذيري، الذي دعت إليه نقابة مؤسسة كهرباء لبنان، باستثناء محطات التحويل الرئيسية في حلبا والمناطق، احتجاجا على "رفض وزير المال الموافقة على تطبيق المرسوم 13020 تاريخ 28/2/2024، مطالبين الوزير بالعودة عن قراره لأنه حق مكتسب لهم".وكان الموظفون والعمال والمستخدمون حضروا صباحا الى مكاتبهم، دون القيام بأي عمل او إجراء أي مناورات على الشبكة العامة، باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة.