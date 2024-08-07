"يثير الرعب".. هكذا تمّ الحديث في إسرائيل عن حرب "حزب الله" النفسيّة

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن "حزب الله" يدير "حرباً نفسية" على بلادها في الشمال الإسرائيلي.



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وأوضح إشكنازي أن هجوم الطائرات دون طيار الذي قام به حزب الله اللبناني، أمس الثلاثاء، على مدينة نهاريا بالشمال هو حرب نفسية على مستوطني الشمال الذي يحبسون أنفسهم في منازلهم. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن آفي إشكنازي، المعلق العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن هناك حرباً نفسية تدار في منطقة الشمال الإسرائيلي، حيث يرسل "حزب الله" طائرات دون طيار لإثارة الرعب في نفوس المستوطنين بتلك المنطقة.وأوضح إشكنازي أن هجوم الطائرات دون طيار الذي قام به حزب الله اللبناني، أمس الثلاثاء، على مدينة نهاريا بالشمال هو حرب نفسية على مستوطني الشمال الذي يحبسون أنفسهم في منازلهم.

وأشار إلى أن كل طرف سواء الجيش الإسرائيلي أو حزب الله حينما لا يرغب في تصعيد الوضع العسكري في المنطقة فإنه يقوم بإدارة حرب نفسية على الطرف الآخر، وهو ما يقوم به الحزب في مستوطنات شمالي إسرائيل.



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله يجر بلاده لدفع ثمن كبير، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن غالانت خلال تفقده للمنطقة الشمالية الإسرائيلية أمام حزب الله اللبناني، أن نصر الله ربما يدفع بلاده إلى دفع ثمن كبير.



وذكرت الصحيفة أن غالانت قام بتفقد المنطقة الشمالية خلال مناورة تحاكي الحرب أمام حزب الله، وأوضح أنه "من المحتمل تدهور هذه المعركة نحو الحرب مع الحزب اللبناني وهذا أمر واقعي وليس نظريا"، على حد قوله.

وكانت إسرائيل أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.

أما الأربعاء، فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف ضحية وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.