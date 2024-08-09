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لبنان
"القومي ": لا أحد يمكنه منع أبناء شعبنا من الالتقاء
Lebanon 24
09-08-2024
|
10:34
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أشار الحزب "السوري القومي الإجتماعي" في بيان إلى أنه "بعدما تبين خلال الأيام الماضية، أن هناك من يستغل إحتمالات اتساع رقعة المعارك، لرفع إيجارات المنازل التي يتوجه إليها النازحون من المناطق الجنوبية الصامدة، يشيد الحزب السوري القومي الاجتماعي بكل مواطن وجد نفسه معنيا بأن يقدم منزله بشكل مجاني أمام النازحين إنطلاقا من واجبه الوطني".
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وفي السياق، إعتبر الحزب "أن إعطاء هامش إعلامي كبير لبعض المحرضين على عدم إستقبال أهالينا النازحين، ليس عملا بريئاً، إذ إنهم لا يشكلون أي قوة حقيقية تمنع إلتقاء اللبنانيين في ما بينهم على اختلاف طوائفهم وأحزابهم ومناطقهم".
ودعا الحزب كل وسائل الإعلام ال "عدم الإضاءة على بعض التفاصيل الهامشية، ومنح مفهوم التضامن الوطني المساحة التي يستحق، في وجه التهديدات المعادية اليومية بتدمير لبنان".
وأكد الحزب "أن بيوت القوميين الاجتماعيين في كل المناطق هي بيوت كل أبناء شعبنا"، داعيا في هذه الظروف إلى "التعالي عن الصغائر والوحدة في وجه مشروع العدو التدميري والتقسيمي".
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