ماذا حصل في مدينة صور ليلاً؟

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء الجمعة، أنه تم تسجيل انفجار محول للطاقة الكهربائية في مدينة صور.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الحادثة أدت إلى سماع صوت قوي، فيما قال سكان هناك إن ما حصل جعلهم يعتقدون في بادئ الأمر أن غارة إسرائيلية قد حصلت.