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لبنان
منهم فلسطيني.. توقيف 5 أشخاص والجيش يوضح ما فعلوه
Lebanon 24
10-08-2024
|
14:17
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات ٥ أشخاص وفقًا لما يلي:
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- توقيف المواطن (ب.خ.) في بلدة شدرا – الشمال لإطلاقه النار.
- توقيف المواطن (د.م.) في منطقة جبيل لقيامه بزراعة الماريجوانا وتصنيعها وتوضيبها، وضبط في منزل والده المواطن (ح.م.) كمية كبيرة منها بالإضافة إلى مسدس حربي.
- توقيف الفلسطيني (ح.ا.) في مدينة صيدا لإقدامه على طعن الفلسطيني (ا.ا).
- توقيف المواطن (م.م.) وشقيقه المواطن (ع.م.) في منطقة رأس المال – الهرمل لإطلاقهما النار ما أدى إلى مقتل مواطنة. وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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