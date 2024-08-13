مقابل صخرة الروشة... شاهدوا بالصورة ما جرى صباح اليوم

أنقذ عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني صباح اليوم، إمرأة سوريّة بعد سقوطها مقابل صخرة الروشة-بيروت، كما عملوا على نقلها الى مستشفى المقاصد للمعالجة.

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