قائد الجيش بحث وسفير كوريا الجنوبية في الأوضاع

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير كوريا الجنوبية في لبنان Park IL .



وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.

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