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لبنان

قائد الجيش بحث وسفير كوريا الجنوبية في الأوضاع

Lebanon 24
13-08-2024 | 09:35
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير كوريا الجنوبية في لبنان Park IL .

 وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.
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قائد

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