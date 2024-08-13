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لبنان

أرقام كبيرة جدًا.. إليكم حجم الخسائر التي تكبّدتها إسرائيل بسبب عمليات "الحزب"

Lebanon 24
13-08-2024 | 15:39
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وسط استمرار الهجمات العسكرية المتبادلة بين "حزب الله" وإسرائيل، كشف تقرير جديد صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخسائر في الشمال.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية التي نشرت التقرير أنه يأتي في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل ضد حزب الله في الشمال بلا استراتيجية ولا نهاية في الأفق.
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وحسب التقرير، فقد سقط 44 قتيلا و271 جريحا وإجلاء عشرات الآلاف، وسط إطلاق "حزب الله" أكثر من 7500 صاروخ، عبر منها حوالي 6500، بالاضافة إلى عبور أكثر من 200 طائرة بدون طيار إلى إسرائيل.
وكان شهر تموز هو الشهر الذي تم فيه إطلاق أكبر عدد من الصواريخ والطائرات بدون طيار، حيث تم تسجيل 1091 عملية، يليه شهر أيار مع 1000 عملية وحزيران بـ 855 عملية.
 
وكشف التقرير أنّه تم إجلاء أكثر من 62 ألف شخص من المستوطنات الشمالية، كما عمل رجال الإطفاء على إخماد 790 حادث حريق.
 
وسجّلت حرائق في نحو 158 ألف دونم في عموم الشمال، ووقعت معظم الأضرار في منطقة الجولان (90,460 دونماً) والجليل الأعلى (49,915 دونماً).
ووصلت الأضرار التي لحقت بالسياحة إلى مليار و150 مليون شيكل كخسارة في الدخل المباشر، يضاف إلى ذلك 2 مليار شيكل و645 مليون شيكل أخرى من الإيرادات المفقودة في دوائر دعم السياحة.
أما في الزراعة، بلغت التكلفة الإجمالية لخسارة الغذاء على الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب نحو مليار شيكل. (سكاي نيوز)

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