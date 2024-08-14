"الحزب" والتيار: التنسيق بشأن النازحين "فقط"

Advertisement

يقول معنيون إنه "خلافا لما ورد في بعض وسائل الاعلام عن ان خلافا حصل بين "حزب الله" ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بشأن مسألة النازحين من قرى الجنوب واستقبالهم في بعض القرى المسيحية، فإن الواقع يقَول عكس ذلك".وقال مصدر مطلع" إن تنسيقا رسميا وحزبيا كاملا يحصل بين "التيار" والحزب حول مسألة المهجرين اللبنانيين المتوقعين، وهذا التنسيق غير مرتبط بالعلاقة السياسية بين الطرفين.اضاف المصدر" ان باسيل يعطي اهمية لمسألة النازحين وقد يكون ذلك عائدا الى رغبته بمصالحة الحزب او العودة للتقارب منه وهو يعلم ان مثل هذا الملف قد يؤدي الى تحسين كامل في العلاقة الثنائية مع الحزب".وفي السياق يشير مصدر متابع "الى ان "التيار الوطني الحرّ" ورئيسه جبران باسيل يحسن خطابه السياسي المرتبط بـ "حزب الله" وبالمعركة العسكرية الحاصلة جنوب لبنان مع الابقاء على هوامش بسيطة مرتبطة برفض دعم غزة، وفصل دعم المقاومة اللبنانية والمعركة ضدّ اسرائيل عن اي مسار مرتبط بساحات أخرى".وقال" بالرغم من التحول الكبير في الموقف العوني العام والجهد الحقيقي الذي يقوم به باسيل لاعادة العونيين الى الحلف مع "حزب الله"، الا العلاقة بين الطرفين لا تزال باردة ولم يحصل اي تطور عملي وحقيقي على التواصل بينهما والذي تراجع كثيراً بعد بداية الحرب بسبب مواقف باسيل الحادة".أضاف:"أن الحزب لا يريد معاداة باسيل لكنه لا يعمل على الطلب، وبالتالي فإن الحلفاء وغير الحلفاء عليهم ان يحسموا خياراتهم والا تكون خاضعة للحسابات السياسية خصوصا في ما يرتبط بالمقاومة وسلاحها."