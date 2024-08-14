Advertisement

لبنان

"الحزب" والتيار: التنسيق بشأن النازحين "فقط"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-08-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1233994-638592199564056085.jpg
Doc-P-1233994-638592199564056085.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقول معنيون إنه "خلافا لما ورد في بعض وسائل الاعلام عن ان خلافا حصل بين "حزب الله" ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بشأن مسألة النازحين من قرى الجنوب واستقبالهم في بعض القرى المسيحية، فإن الواقع يقَول عكس ذلك".
Advertisement
وقال مصدر مطلع" إن تنسيقا رسميا وحزبيا كاملا يحصل بين "التيار" والحزب حول مسألة المهجرين اللبنانيين المتوقعين، وهذا التنسيق غير مرتبط بالعلاقة السياسية بين الطرفين.
اضاف المصدر" ان باسيل يعطي اهمية لمسألة النازحين وقد يكون ذلك عائدا الى رغبته بمصالحة الحزب او العودة للتقارب منه وهو يعلم ان مثل هذا الملف قد يؤدي الى تحسين كامل في العلاقة الثنائية مع الحزب".
وفي السياق يشير مصدر متابع "الى ان "التيار الوطني الحرّ" ورئيسه جبران باسيل يحسن خطابه السياسي المرتبط بـ "حزب الله" وبالمعركة العسكرية الحاصلة جنوب لبنان مع الابقاء على هوامش بسيطة مرتبطة برفض دعم غزة، وفصل دعم المقاومة اللبنانية والمعركة ضدّ اسرائيل عن اي مسار مرتبط بساحات أخرى".
وقال" بالرغم من التحول الكبير في الموقف العوني العام والجهد الحقيقي الذي يقوم به باسيل لاعادة العونيين الى الحلف مع "حزب الله"، الا العلاقة بين الطرفين لا تزال باردة ولم يحصل اي تطور عملي وحقيقي على التواصل بينهما والذي تراجع كثيراً بعد بداية الحرب بسبب مواقف باسيل الحادة".
أضاف:"أن الحزب لا يريد معاداة باسيل لكنه لا يعمل على الطلب، وبالتالي فإن الحلفاء وغير الحلفاء عليهم ان يحسموا خياراتهم والا تكون خاضعة للحسابات السياسية خصوصا في ما يرتبط بالمقاومة وسلاحها."

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:41 | 2024-08-14
03:05 | 2024-08-14
03:00 | 2024-08-14
02:59 | 2024-08-14
02:30 | 2024-08-14
02:15 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24