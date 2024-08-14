توضيح من مكتب الحجار: "معلومات تشوبها الدقّة"

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار حول طلب استكمال تأليف اللجنة القضائيّة الخاصة بقانون الإسكان البيان الاتي: "تتداول بعض الصحف اليوم معلومات تشوبها الدقّة، متعلّقة بطرح الوزير الحجار تعيين عضوين في اللجنة القضائيّة الخاصة بقانون الإسكان من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. وعليه، يهمّ الوزير الحجّار أن يوضح بأن الطلب يقتصر على تكليف موظّفين في ملاك المؤسسة العامة للإسكان (من الفئة الثالثة)، نظراً لتقاعد موظفين آخرين كانا من ضمن أعضاء اللجنة القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة من تطبيق أحكام قوانين الإسكان، علماً بأنه تمّ تشكيل هذه اللجنة عبر مرسوم وقّع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 20 أيار 2022".

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