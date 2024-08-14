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لبنان

بعدما عمّ افريقيا... هل يصل مرض جدري القرود إلى لبنان؟

Lebanon 24
14-08-2024 | 05:57
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حذر رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني والأمين العام للرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية وعضو مجلس نقابه الاطباء البروفسور رائف رضا، في بيان، من "وصول مرض جدري القرود  Mpox إلى لبنان بعدما عم القارة الأفريقية ، في وطنه الاساسي الكونغو، وانتشر إلى مصر والسودان والمغرب ونيجيريا وغيرها، وأصبح حالة طوارىء صحية عامة في الاتحاد الافريقي".
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واوضح رضا ان جدري القرود  Mpox "مرض فيروسي ينتقل من الحيوان  المصاب إلى الإنسان، ومن الاتصال الجسدي بخاصة من العلاقات الجنسية غير المحمية، وهنالك حالات ظهرت في أوروبا واميركا".

واشار الى ان من علامات المرض: "طفح جلدي على شكل بثور او دمامل vesicles ، يصيب الأعضاء الجنسية، حمى، اوجاع عضلية وانتفاخ الغدد اللمفاوية. يسبب الوفاة في اكثر من 3% . يصيب الاطفال  (اقل من 15 سنة ) والنساء  الحوامل  وضعفاء المناعة ، وان من لهم علاقات  جنسية  لأكثر من شريك".

وأعلن  ان منظمة الصحة العالمية  تعمل على تأمين اللقاحات، معتبرا ان "إمكانية  تأثير المرض ربما سيشكل جائحة  مع بدء انتشاره، ويتخوف عدد من الدول من انتشاره، كما حدث مع كورونا بعدما زادت نسبته الى اكثر من 160% في افريقيا مقارنه بعام 2022 ".

وختم رضا: "نأمل من الحكومة اللبنانية مراقبة الوافدين عبر المطار من الدول التي أشرت اليها ، وان تتابع الحالات المشكوك فيها حتى لا نقع في المحظور بخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن".

لبنان

صحة

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