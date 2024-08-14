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لبنان

خبر مهمّ يتعلّق بالإمتحانات الرسمية... هذا ما أعلنته وزارة التربية

Lebanon 24
14-08-2024 | 08:35
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أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي مذكرة إداريّة تتعلّق بمواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية للعام 2024.
 
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
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