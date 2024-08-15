هذه حصيلة القصف على الأحياء السكنية في مركبا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي الذي طال الأحياء السكنية في بلدة مركبا أدى إلى إصابة مواطن بجروح استدعت دخوله إلى مستشفى تبنين الحكومي للحصول على العلاج اللازم.

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